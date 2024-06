Rathaus: In Mariupol verzeichnete "Ankünfte", es gibt Treffer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Schlag traf den Schießplatz in der Nähe des Dorfes Stary Krym und den Stützpunkt der Angreifer in der Nähe des militärischen Rekrutierungszentrums im Dorf Nikolskoye, so die Agentur.

Am Samstag, den 22. Juni, waren im vorübergehend besetzten Mariupol Explosionen zu hören. Die Eindringlinge beeilten sich, die Arbeit der Flugabwehr zu erklären, es gibt Informationen über die „Ankunft“. Darüber berichtet der Stadtrat von Mariupol.

„In Mariupol ist es laut!“ – stellt der Stadtrat fest.

Die Angreifer berichten auch über die Ballistik der „Ankommenden“ und die Arbeit der Flugabwehr.

„In lokalen Chats wird berichtet, dass man im Primorski Bezirk der Stadt Explosionen gehört hat. Die Invasoren schreiben über den Abschuss von Raketen in der Nähe der Stadt, sowie in der Gegend des Dorfes Nikolskoye“, fügte der Stadtrat hinzu.

Darüber hinaus wird auch über eine mögliche „Ankunft“ oder den Fall von Trümmern auf den 23. Mikrobezirk berichtet.

„Anwohner schreiben, dass sie eine Explosion gehört haben und schwarzer Rauch zu sehen ist“, heißt es in der Meldung.

Nach vorläufigen Informationen, als Folge der Beschuss in Mariupol traf die Basis der Angreifer. Bis zu fünf Einheiten der Ausrüstung und der Luftabwehr der Angreifer wurden beschädigt.

Es gibt auch Informationen, dass der Schlag auf den Bereich in der Nähe des Dorfes Stary Krym und die Basis der Angreifer in der Nähe des militärischen Rekrutierungszentrums im Dorf Nikolskoye kam.

Zuvor hatte das Büro des Bürgermeisters von Mariupol mitgeteilt, dass die Angreifer neue Befestigungen entlang der Autobahn Mariupol-Donezk an dem Abschnitt bauen, an dem die Straße vom Dorf Granitnoje an die Autobahn anschließt.