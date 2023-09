Die Redakteure des Spendenmarathons haben Selenskyj "geklont"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine bearbeitete Version der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei der UN-Generalversammlung in New York am 19. September wurde in der Sendung des nationalen Spendenmarathons gezeigt.

So wurden während der Rede des ukrainischen Staatschefs Aufnahmen von ihm gezeigt, wie er im Saal sitzt und so tut, als würde er sich selbst zuhören. In der offiziellen UN-Sendung gab es keinen solchen Fehler.

Der Fehler der Redakteure wurde bereits von den russischen Massenmedien aufgegriffen, die behaupten, dass „das Fernsehteam eine solche Aufnahme absichtlich geschnitten hat, um den Saal während der Rede von Selenskyj zu zeigen“.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Selenskyj am 19. September vor der UN-Generalversammlung in New York gesprochen hat. Das Staatsoberhaupt lud alle anwesenden Staats- und Regierungschefs ein, sich an der Vorbereitung des Gipfels auf der Grundlage der ukrainischen Friedensformel zu beteiligen. Der ukrainische Präsident forderte auch die nukleare Abrüstung Russlands.