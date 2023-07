Die Regierung hat 40 Mrd. Hrywnja für Investitionen in UAVs bereitgestellt - Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In diesem Jahr hat die Regierung 40 Mrd. Hrywnja für Investitionen in ukrainische Hersteller von Drohnen bereitgestellt. Dies sagte Ministerpräsident Denys Schmyhal auf einem Forum zum Jahrestag des Projekts Armee der Drohnen, berichtet der Pressedienst des Ministerkabinetts am Mittwoch, 26. Juli.

„Vor einem Jahr haben wir auf Initiative von Präsident Wolodymyr Selenskyj UNITED24 mehr als 4 Milliarden Hrywnja gesammelt, die in ukrainische Drohnenhersteller investiert wurden. Zu diesem Zeitpunkt gab es weniger als ein Dutzend von ihnen. Heute sind es mehr als 40 Unternehmen, die Verträge mit dem Staat haben, und die Produktion von Drohnen hat sich verzehnfacht“, – so der Ministerpräsident.

Die Regierung hat ihrerseits in diesem Jahr 40 Mrd. Hrywnja bereitgestellt, die sie in ukrainische Drohnenhersteller investieren wird.

Denys Schmyhal erinnerte daran, dass das Ministerkabinett die Zollschranken für die Einfuhr von Ersatzteilen und Bausätzen aufgehoben, die Gewinnbeteiligung der Drohnenhersteller auf 25 Prozent erhöht und eine Entscheidung getroffen hat, die die Massenproduktion von Munition für Drohnen erleichtern wird.

„Das Video von ukrainischen Drohnen, die russische Ausrüstung zerstören, ist das beste Ergebnis und der Beweis für unsere gemeinsamen Aktionen mit ukrainischen Herstellern. Ich danke allen, die unseren Sieg vorantreiben“, fügte der Regierungschef hinzu.

Am Vorabend versprach Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass es weitere gute Nachrichten über ukrainische Drohnen geben werde.

