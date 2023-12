Die Regierung hat fast 800 Millionen Hrywnja für Minenräumung und Befestigungen bereitgestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Auf einer außerordentlichen Sitzung am 7. Dezember hat das Ministerkabinett mehr als 788 Mio. Hrywnja für Befestigungen und Minenräumung bereitgestellt.

Quelle: Minister des Ministerkabinetts Oleh Nemchinov in Telegram

Direkte Rede: „Eine außerordentliche Regierungssitzung hat soeben einen Beschluss über die Zuweisung von Mitteln an das Verteidigungsministerium zur Stärkung der Verteidigungskapazitäten in den Frontregionen gefasst.“

Details: Ihm zufolge werden insbesondere 759 Millionen Hrywnja für den Kauf von Fahrzeugen und 29 Millionen Hrywnja für Spezialausrüstung bereitgestellt.

Nemtschinow betonte, dass dies die Bildung zusätzlicher Entminungseinheiten ermöglichen und den Zeitrahmen für die Räumung des ukrainischen Landes von russischen Minen und Granaten erheblich beschleunigen wird.

Was vorher geschah

:

Am 29. November besprach Selenskyj im Stab des Oberbefehlshabers eine deutliche Verstärkung der regionalen Befestigungen und der Luftabwehr.

Am 30. November hielt Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Treffen mit führenden Militärs in Saporischschja ab, um den Bau von Befestigungsanlagen in „allen wichtigen Gebieten“ zu besprechen.

Zuvor hatten das Verteidigungsministerium und das Ministerium für digitale Transformation eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe für den Bau von militärischen Ingenieurs- und Festungsstrukturen eingesetzt. Unternehmen, die bereit sind, Patronage zu leisten, werden in den Bau von 2-3 Linien einbezogen.

Ukrajinska Prawda