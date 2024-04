Die Regierung hat die Regeln für den Grenzübertritt von Studenten geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am 2. April hat das Ministerkabinett Änderungen zum Überschreiten der Staatsgrenze durch Studenten beschlossen. Dies berichtete der Abgeordnete Olexij Hontscharenko.

Ihm zufolge können nun Studenten im Alter von 18 bis 22 Jahren, die an Universitäten in der Ukraine studieren, für Praktika ins Ausland reisen. Es handelt sich dabei um Master in Medizin, Pharmazie und Veterinärmedizin.