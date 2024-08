Die Region Cherson hat das Gebiet der obligatorischen Evakuierung erweitert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Cherson wurde die Liste der Siedlungen, aus denen eine Zwangsevakuierung der Bevölkerung angekündigt wurde, erweitert. Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Alexander Prokudin, gibt es jetzt 50 solcher Siedlungen.

Dazu gehören Doroschnoje, Tomarino, Nowoaleksandrowka, Gontscharne, Nowodmitrowka, Romaschkowo, Perwomayske, die Stadtteile Gidropark und Neftegavan von Cherson (entlang der Morskaja Pekhota Straße und der angrenzenden Straßen und Gassen).

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung betonte, dass der russische Terror in letzter Zeit zugenommen hat, die Region täglich unter starkem Beschuss steht und die russischen Truppen alle verfügbaren Waffen einsetzen. Insbesondere haben sie auch den Einsatz von Drohnen deutlich intensiviert.

„Leider verzeichnen wir im letzten Monat durch feindliche Angriffe doppelt so viele Opfer unter der Zivilbevölkerung, darunter auch Kinder … Daher bitte ich alle, die sich in Gemeinden mit schwieriger Sicherheitslage aufhalten, diese zu evakuieren. Kümmern Sie sich um das Leben der Kinder. Geben Sie ihnen die Möglichkeit zu lernen, sich zu entwickeln und in Sicherheit zu leben“, sagte Prokudin.