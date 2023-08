In der Region Cherson wurde ein Trauertag ausgerufen: 7 Tote an einem Tag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Infolge des Beschusses in der Region Cherson am Sonntag wurden 7 Menschen getötet und 13 verletzt, am Montag wurde in der Region ein Tag der Trauer ausgerufen.

„Sofiyka wurde nur 23 Tage alt, ihr Bruder Artem war 12 Jahre alt. Heute wurden sie, zusammen mit ihrem Vater und ihrer Mutter, von Russland getötet. Auch in Schirokaja Balka beendeten Terroristen das Leben eines 67-jährigen Anwohners. In Stanislaw wurden der Pastor der christlichen Kirche Tachischwili Nikolaj Mykolajiwitsch und ein weiterer Dorfbewohner durch einen feindlichen Angriff getötet“, sagte der Vorsitzende der regionalen Militärverwaltung, Olexander Prokudin.