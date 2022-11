In der Region Cherson wurden die Leichen von drei ermordeten Zivilisten gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In dem befreiten Dorf Vysokopolye in der Region Cherson haben Ordnungskräfte die Leichen von drei Zivilisten gefunden, die von russischen Angreifern erschossen wurden. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag, 4. November, mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ermittlungs- und operativen Maßnahmen zur Aufdeckung und Dokumentation von Kriegsverbrechen, die von Angehörigen der russischen Streitkräfte in der Region Beryslaw begangen wurden, fortgesetzt werden.

„Am 4. November entdeckten Staatsanwälte zusammen mit Polizeibeamten im Dorf Vysokopolye drei Leichen mit Spuren eines gewaltsamen Todes“, heißt es in der Erklärung.

Nach vorläufigen Angaben erschossen russische Soldaten bei der Einnahme der Siedlung drei Zivilisten und verscharrten sie in der Nähe von Privathäusern.

Die Leichen wurden zur gerichtsmedizinischen Untersuchung geschickt. Die Ermittlungen zur Klärung der Umstände des Verbrechens sind im Gange.

In dem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges in Verbindung mit vorsätzlichem Mord (Artikel 438 Teil 2 des ukrainischen Strafgesetzbuches) laufen Voruntersuchungen.