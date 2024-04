In der Region Chmelnytschyna wurde ein Mitglied der VVK festgenommen, das von einem kranken Soldaten 40.000 Hrywnja an Bestechungsgeldern verlangt hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Chmelnytschyna wurde ein Mitglied der VVK verhaftet, das von einem kranken Militär 40.000 Hrywnja „Wohltätigkeitsbeitrag“ für eingeschränkte Fitness verlangte. Darüber berichtete am Donnerstag, den 4. April, die Sonderstaatsanwaltschaft der westlichen Region.

Es wird berichtet, dass der Therapeut des Krankenhauses VVK eines der Militärkrankenhäuser der Region während der medizinischen Untersuchung den Militärangehörigen gezwungen hat, 40 Tausend Hrywnja als „wohltätigen Beitrag“ für die Ausfertigung medizinischer Dokumente und die entsprechende Schlussfolgerung über die Anerkennung seiner begrenzten Tauglichkeit für den Militärdienst zu zahlen.

„Der Sanitäter wusste zuverlässig, dass der Soldat ein Herzleiden hatte, verlangte aber trotzdem Geld. Gleichzeitig versicherte er, dass er die Entscheidung der Kollegen über die Ausstellung des „richtigen“ medizinischen Gutachtens beeinflussen würde“, heißt es in dem Bericht.

Der Arzt wurde festgenommen, als er den gesamten Betrag der „Spende“ erhielt.

„Er wurde über den Verdacht informiert, wählte eine Zwangsmaßnahme in Form von Inhaftierung und wurde vom Dienst suspendiert. Derzeit wird die Beteiligung anderer Personen an der Straftat geprüft“, heißt es in dem Bericht weiter.