In der Region Donezk haben die Angreifer an einem Tag vier Zivilisten getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Militär tötete am 15. März vier Zivilisten auf dem Gebiet der Region Donezk. Diese Daten wurden vom Leiter der Region, Pavlo Kyrylenko, bekannt gegeben.

„Russland tötet Zivilisten! am 15. März töteten die Russen 4 weitere Bewohner der Region: 2 in Ugledar und 2 in Verkhnetoretskoye. Darüber hinaus konnten heute Informationen über 2 weitere Tote in Jatskiwka infolge des Luftangriffs vom 10. März und 2 Tote in Mariupol geklärt werden“, schrieb der Gouverneur.

Ihm zufolge wurden am Vortag drei weitere Menschen verletzt: zwei in Awdijiwka und einer in Aleksandropil.

„Die genaue Zahl der Opfer in Wolnowacha und Mariupol kann derzeit nicht ermittelt werden“, fasste Kirilenko zusammen.