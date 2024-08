In der Region Kiew wurde ein Abgeordneter bei Transaktionen mit Grundstücken erwischt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ein Abgeordneter, der auch Direktor eines landwirtschaftlichen Betriebs ist, wurde verdächtigt, sich durch Täuschung in den Besitz von fremdem Eigentum gebracht zu haben.

In der Region Kiew wird ein Abgeordneter des Stadtrats verdächtigt, sich betrügerisch in den Besitz von Grundstücken gebracht zu haben. Darüber berichtete am Donnerstag, den 1. August, der Pressedienst der Kiewer Regionalstaatsanwaltschaft.

Der Abgeordnete, auch bekannt als Direktor des landwirtschaftlichen Unternehmens, wird verdächtigt, sich durch Täuschung in den Besitz fremden Eigentums gebracht zu haben, und der staatliche Standesbeamte – in Komplizenschaft mit Betrug und unbefugter Änderung von in automatisierten Systemen verarbeiteten Informationen.

„Den Ermittlungen zufolge ist der Verdächtige ein Abgeordneter eines der Stadträte der Region Kiew und der Gründer und Direktor eines landwirtschaftlichen Unternehmens. Ohne über Dokumente zu verfügen, die die Rechtsnachfolge auf das Land des aufgelösten kollektiven landwirtschaftlichen Unternehmens bestätigen, registrierte er für das geleitete Unternehmen das Eigentum an zwei Grundstücken mit einer Gesamtfläche von mehr als 11 Hektar im Bezirk Bila Zerkwa. Trotz der fehlenden Rechtsgrundlage nahm der staatliche Registrator des Dorfrates die entsprechenden Änderungen im staatlichen Register der Rechte an unbeweglichem Eigentum vor“, heißt es in der Mitteilung.

Durch die Handlungen der Verdächtigen wurde der Gebietskörperschaft ein Schaden von mehr als 1,2 Millionen Hrywnja zugefügt.