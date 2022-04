Die Region Luhansk erwartet in den kommenden Tagen eine feindliche Offensive - Leiter der OVA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Luhansk holt der Feind weiterhin Material und Personal nach. Eine Offensive wird in den nächsten Tagen erwartet. Der Leiter der Militärverwaltung der Region Luhansk, Serhij Haidai, sagte.

„Wir verzeichnen einen ständigen Nachschub an neuen Kräften, Ausrüstung und Menschen. Ich denke, sie planen, alle Reserven zu vervollständigen und in 3-4 Tagen eine Offensive zu starten“, sagte er.

Haidai erklärte, die ukrainischen Streitkräfte seien bereit, dem Feind zu begegnen: „Wir werden ihm gastfreundlich begegnen.

Der Leiter der Region sagte auch, dass die Russen weiterhin Popasna bombardieren. Zivilisten werden unter Beschuss evakuiert. Er sagte, dass in Lyssytschansk noch etwa 30.000 Menschen leben, in Sjewjerodonezk noch weniger.

Offiziell wurden in 40 Kriegstagen schätzungsweise 30.000 Menschen evakuiert, und es ist immer noch unmöglich, die Zahl der Menschen zu zählen, die in ihren eigenen Fahrzeugen abreisen.

„Rubischne wird zu 60 % von den Russen kontrolliert. Der ehemalige Bürgermeister, der zum Evakuierten wurde, half bei der Einnahme der Stadt und gab alle Informationen preis. Die Orks können nicht tief in die Stadt eindringen, die täglichen Angriffe bleiben erfolglos und mit zahlreichen feindlichen Opfern“, sagte Sergei Gaidai.

Beschuss von Rubezhnoye: ein Toter und fünf Verletzte

Wir hatten bereits berichtet, dass die Russische Föderation Wohngebiete in der Region Luhansk beschossen hat. Die Menschen in Rubizhne werden in Höfen begraben…