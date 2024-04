In der Region Lwiw wurde ein Grenzbeamter festgenommen, der Bestechungsgelder angenommen hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Lwiw wurde ein Grenzschutzbeamter festgenommen, der versprochen hatte, einen Mann im wehrpflichtigen Alter gegen Geld über die Grenze zu schicken. Dies teilte das State Bureau of Investigation am 1. April mit.

Ein ukrainischer Staatsbürger, der ständig in Polen wohnt und arbeitet, aber vor kurzem in die Ukraine zurückgekehrt ist, um Verwandte zu besuchen, bat um Rat. Der Mann wollte wissen, wie er legal nach Polen zurückkehren kann, da er sich darüber im Voraus keine Gedanken gemacht hatte.

Die Angeklagte sagte ihm, dass er die Ukraine nicht legal verlassen könne, aber für 9.000.000 Dollar könne sie ihm „helfen“, seinen Transfer zu organisieren.

Sie bot dem Mann auch an, drei oder vier andere Personen zu finden, die mit ihm zusammen nach Europa kommen wollten. Die Grenzbeamtin versicherte, dass sie die „Gruppe“ mit dem Auto an die Grenze zu Moldawien oder Polen bringen und beim Grenzübertritt helfen würde.

Der Beamte vereinbarte einen Termin für die Übergabe des Geldes in den Räumen eines Immobilienbüros. Nachdem sie das Bestechungsgeld erhalten hatte, wurde sie von den Gesetzeshütern festgenommen. Die Gelder wurden beschlagnahmt.

Wir erinnern daran, dass die Strafverfolgungsbehörden einen Mitarbeiter einer der Abteilungen der Kiewer TCC und SP während der Bestechung festgenommen haben.