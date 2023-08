In der Region Poltawa ist ein Zug entgleist: Mehrere Fahrten sind verspätet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Aufgrund der Umleitungen fahren die Züge über den Bahnhof Poltawa-Juschnaja statt über den Bahnhof Poltawa-Kiewskaja.

In der Region Poltawa ist ein Güterzug entgleist, so dass sich mehrere Fahrten in Richtung Charkiw verspäten. Darüber berichtet Ukrsalisnyzja auf seinem Telegram-Kanal am Freitag, 25. August.

Das Unternehmen stellte fest, dass sie der Reservestrecke folgen werden.

Dies bedeutet Verspätungen der Züge:

711 Kramatorsk – Kiew;

723 Charkiw – Kiew;

724 Kiew – Charkiw;

21 Charkiw – Lemberg;

22 Lemberg – Charkiw;

17 Charkiw – Uschhorod;

73 Charkiw – Przemysl;

93 Charkiw – Chelm.

Die Wartesäle der Bahnhöfe in Kiew und Charkiw werden für Reisende geöffnet sein, die gezwungen sind, während der Ausgangssperre anzureisen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Ukrsalisnyzja zusätzliche Züge von Kiew nach Lwiw eingerichtet hat.