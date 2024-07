In der Region Riwne hat ein Dorfbewohner einen Bekannten mit einem Maschinengewehr erschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Augenzeugen der Schießerei brachten den Verwundeten ins Krankenhaus, aber es war zu spät, ihn zu retten – die Ärzte erklärten ihn für tot.

In der Region Riwne erschoss ein Mann einen Dorfbewohner mit einem automatischen Gewehr und floh. Die Polizei sucht nach dem Mörder und bittet die Bürger um Mithilfe in diesem Fall. Dies berichtet der Pressedienst der Polizei des Gebiets Riwne.

Es wird berichtet, dass in der Region eine spezielle Polizeiaktion eingeleitet wurde. Die Gesetzeshüter warnen, dass der Gesuchte möglicherweise Waffen bei sich trägt.

Am Abend des Sonntags, 30. Juni, wurde berichtet, dass in der Nähe des Dorfes Volchitsy am örtlichen See ein 54-jähriger Einwohner von Zarechny einen 35-jährigen Einwohner des Dorfes Serniki erschossen hat.

„Es ist vorläufig bekannt, dass es zwischen den Männern seit langem unangenehme Beziehungen gab. Während eines anderen Konflikts gab der 54-jährige Einwohner von Zarechny mehrere Schüsse aus einem automatischen Gewehr in Richtung des 35-jährigen Mannes ab. Laut Zeugenaussagen befand sich der Schütze in einem alkoholisierten Zustand. Danach flüchtete er mit einem weißen Renault Master“, heißt es in dem Bericht.

Es wird darauf hingewiesen, dass Augenzeugen der Schießerei den verletzten Mann ins Krankenhaus brachten, aber es war zu spät, um ihn zu retten – die Sanitäter stellten den Tod fest.

Die Strafverfolgungsbehörden suchen nach dem Mörder.

Wir werden daran erinnern, dass in Berdytschiw ein Mann verhaftet wurde, der im Wohnheimviertel an den Fenstern geschossen hat.