In der Region Riwne wurden die Leiter von sieben MSECs entlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der Militärverwaltung der Region Riwne, Olexander Koval, sagte, dass die Inspektionen in den MSEC noch nicht abgeschlossen seien.

Die Leiter von sieben medizinischen und sozialen Expertenkommissionen wurden in der Region Riwne inmitten eines Korruptionsskandals ersetzt. Dies teilte die regionale Militärverwaltung von Riwne (Militärverwaltung des Gebiets Rovno) am Freitag, den 25. Oktober, auf ihrer Facebook-Seite mit.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Riwne, Olexander Koval, erklärte, dass die Inspektionen in der MSEC fortgesetzt werden. Insbesondere wurden sieben Manager entlassen, für sie wurden Ersatzleute ernannt.

„Was den Rest der medizinischen und sozialen Expertenkommissionen der Region betrifft, so geht die Inspektion dort weiter. Die Entscheidungen über ihre Leiter werden später getroffen“, versicherte der Beamte.

Wir möchten daran erinnern, dass in der Ukraine eine Reihe von Korruptionsfällen in der MSEC aufgedeckt wurden. Der größte Skandal war die Entlarvung der Leiterin der regionalen MSEC von Chmelnyzkyj, Tetyana Krupa, bei der Bargeld in Höhe von 6 Millionen Dollar beschlagnahmt wurde, sowie die gefundenen Vermögenswerte. Bei der Inspektion der MSEC wurde auch bekannt, dass etwa 50 Staatsanwälte der Region Chmelnyzkyj im Rahmen dieses Schemas Behinderungen erhalten hatten.

Präsident Selenskyj hielt eine Sitzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates über die Situation der MSEC ab. Nach den Ergebnissen dieser Sitzung trat Generalstaatsanwalt Andrij Kostin zurück.