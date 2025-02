In der Region Riwne wurden Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung bei der Überprüfung von Dokumenten verprügelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Wehrpflichtige, die Dokumente prüften, verprügelten Mitarbeiter des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung und beschädigten ihre Ausrüstung.

In einem der Bezirke der Region Riwne griff eine Gruppe von Wehrpflichtigen während der Dokumentenprüfung die Mitarbeiter des territorialen Zentrums an, schlug sie und beschädigte ihre militärische Ausrüstung. Dies berichtete der Pressedienst des regionalen territorialen Zentrums für Besatzung und soziale Unterstützung am Dienstag, den 11. Februar.

Am Ort des Geschehens trafen zusätzliche Polizeikräfte und Krankenwagen ein. Es wird darauf hingewiesen, dass nichts das Leben und die Gesundheit der verletzten Soldaten bedroht.

Die Angreifer sind geflohen, aber sie werden gesucht.

Das Territoriale Zentrum für Besatzung und soziale Unterstützung erinnerte daran, dass für die Behinderung der Aktivitäten der Streitkräfte der Ukraine mit bis zu acht Jahren Gefängnis bestraft wird, und für vorsätzliche schwere Körperverletzung, die von einer Gruppe von Personen begangen wird – mit bis zu 10 Jahren Gefängnis.

Darüber hinaus können Straftäter mit einer Geldstrafe von bis zu drei Jahren Gefängnis für die vorsätzliche Zerstörung oder Beschädigung von Eigentum rechnen.

Wir erinnern daran, dass am 2. Februar in der Nähe des Gebäudes des Territorialen Zentrums für Besatzung und soziale Unterstützung in Pawlohrad eine Explosion stattfand, in deren Folge ein 24-jähriger Soldat eine Schrapnellwunde erlitt.

Die Gesetzeshüter nahmen drei russische Agenten fest, die den Anschlag in der Nähe des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung organisiert hatten. Es handelte sich um drei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren.