In der Region Rostow haben unbekannte Guerillas die Eisenbahnschienen für den Transport von Kriegsgerät in den Krieg gegen die Ukraine gesprengt. Dies berichtet die russische Publikation The Insider unter Berufung auf die Telegram-Kanäle von Rospartizan und der Allrussischen Bewegung der Legion der Freiheit Russlands.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Russen militärische Ausrüstung aus der Region Rostow in die an die Ukraine angrenzenden Regionen über diesen Eisenbahnabschnitt transportieren.

In der Erklärung der Legion der Freiheit Russlands heißt es, dass ihre Mitglieder dies getan haben. Sie sagten auch, dass sie weiterhin „Eisenbahnschienen in verschiedenen Regionen des Landes in die Luft jagen“ würden.

Ein entsprechender Eintrag war jedoch zuvor auf dem Telegram-Kanal der Militanten Anarcho-Kommunistischen Organisation (BOAC) veröffentlicht worden. Anfang Dezember behauptete sie, dass Guerillas einen Bombenanschlag in einer der Grenzregionen zur Ukraine verübt hätten.

