In der Region Sumy wurde die Zeit des Alkoholverkaufs eingeschränkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Behörden der Region Sumy haben beschlossen, den Verkauf von Alkohol in der Nacht zu verbieten. Dies teilte die regionale Militärverwaltung der Region Sumy (Regionale Militärverwaltung) am Montag, den 25. März, auf ihrem Telegram-Kanal mit.

Die gemeinsame Anordnung wurde vom Leiter der regionalen Militärverwaltung Sumy Vladimir Artyukh und dem Kommandeur der operativ-taktischen Gruppe Seversk Dmitry Krasilnikov unterzeichnet.

Nun wird der Verkauf von alkoholischen Getränken im Einzelhandel und in Restaurants zwischen 21:00 Uhr und 8:00 Uhr am nächsten Tag verboten, außer in Gebieten mit möglichen oder aktiven Kampfhandlungen.