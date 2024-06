In der Region Tschernihiw ist ein mächtiges Drogenlabor aufgedeckt worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Büro des Generalstaatsanwalts hat berichtet, dass das Labor seit mehreren Wochen Drogen produziert hat, aber keine Zeit hatte, sie zu verkaufen, so das Büro des Generalstaatsanwalts.

In der Region Tschernihiw haben die Gesetzeshüter die Aktivitäten eines mächtigen Drogenlabors gestoppt, das mit einem internationalen Drogensyndikat in Verbindung gebracht wurde. Zuvor waren bereits Labors in den Regionen Kiew und Tscherkassy entdeckt und aufgelöst worden. Darüber berichtete am Donnerstag, den 20. Juni, das Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine.

„Den Ermittlungen zufolge planten die Drogenhändler dieses Mal, eine neue Einheit in der Ukraine zu eröffnen – in der Region Tschernihiw. Sie heuerten einen Einheimischen an, der einen Raum in einer landwirtschaftlichen Basis fand und dort ein Labor einrichtete. Im Mai-Juni 2024 wurden die notwendige Ausrüstung und eine große Menge an Chemikalien für die Drogenherstellung in das Labor gebracht. Auf Anweisung von Vorgesetzten des Drogensyndikats heuerte der Mann drei Chemiker an, die Mephedron, Salze, MDMA usw. herstellen sollten“, heißt es in dem Bericht.

Es wird berichtet, dass das Labor einige Wochen lang Drogen produzierte, aber keine Zeit hatte, sie zu realisieren.

Der Organisator des Drogenlabors und drei Chemiker wurden verhaftet. Die Frage, ob sie über den Verdacht informiert wurden, wird derzeit geklärt.

Bei den Durchsuchungen wurden mehr als 80 kg Betäubungsmittel beschlagnahmt, deren Gesamtwert 150 Millionen Hrywnja übersteigt.