Die Regulierungsbehörde hat eine Erhöhung des Stromtarifs angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Jahr 2024 kann der Stromtarif für die ukrainische Bevölkerung um 15 Prozent auf 3 Hrywnja pro Kilowattstunde steigen. Dies sagte am Freitag, den 17. November, der Leiter der Nationalen Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe durchführt (Nationale Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und öffentliche Versorgungsbetriebe durchführt) Konstantin Ushchapovsky in einem Interview mit der Economic Pravda.

Ihm zufolge bleibt der Strompreis für die Bevölkerung während der Heizperiode unverändert.

„Meine persönliche Meinung ist, dass bis zum erfolgreichen Abschluss der Herbst-Winter-Saison von einer Erhöhung der Tarife nicht die Rede sein kann“, sagte er.

Nach Ansicht des Leiters der Nationalen Kommission, die die staatliche Regulierung in den Bereichen Energie und Versorgung durchführt, ist eine Tariferhöhung im Jahr 2024 zu erwarten, aber die Entscheidung über den neuen Preis sollte ausgewogen sein.

„Ich denke, wir werden einige Lösungen vorschlagen, aber sie werden das gesamte Verfahren durchlaufen: von öffentlichen Diskussionen, bei denen wir alle Parteien anhören werden, bis hin zur endgültigen Entscheidung. Wenn wir den nächsten Schritt machen, sollte er gewichtet sein, maximal 15 Prozent. Damit gehen wir irgendwo bis zu 3 Hrywnja pro Kilowattstunde“, sagte Ushchapovsky.

Er wies darauf hin, dass der Markttarif für Strom derzeit etwa 5,5-5,8 Hrywnja pro Kilowattstunde ohne Mehrwertsteuer beträgt.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Ministerkabinett am 1. Juni die Stromtarife für Haushalte auf 2,64 Hrywnja/kWh erhöht hat. Und am 30. Juni sind die Strompreise für Unternehmen in der Ukraine deutlich gestiegen.

Energieminister Herman Haluschtschenko bezeichnete diesen Schritt als erzwungen und brachte ihn mit der Vorbereitung des ukrainischen Energiesystems auf den nächsten Winter in Verbindung.