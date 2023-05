Die Regulierungsbehörde hat eine zweistufige Tariferhöhung für Oblenergos genehmigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Nationale Kommission für staatliche Regulierung im Energie- und Versorgungsbereich (Nationale Kommission für staatliche Regulierung im Energie- und Versorgungsbereich) hat beschlossen, die Tarife für die Stromverteilung für die meisten Verteilernetzbetreiber (DSOs, oblenergos) in zwei Stufen anzuheben. Dies wurde am Dienstag, 23. Mai, bekannt.

Konkret werden die Tarife für die Zeiträume vom 1. bis 30. Juni und dann vom 1. Juli bis 31. Dezember dieses Jahres angehoben. Gleichzeitig werden die Tarife für regionale Oblenergos ab dem 1. Juni um 7,5-28,1% für die erste Spannungsklasse und um 6,9-25,5% für die zweite Spannungsklasse angehoben.

Insgesamt werden die Tarife für 22 Oblenergos in der ersten Phase und für 27 Oblenergos ab dem 1. Juli bis zum 31. Dezember angehoben, wobei fünf weitere Oblenergos, die in der Kampfzone liegen, berücksichtigt werden. Für diese Unternehmen werden die Preise für die Stromverteilungsdienste in einer Stufe vom 1. Juli bis zum 31. Dezember angehoben.

Gleichzeitig wurde für die Unternehmen, die der untergeordneten Gruppe VS Energy angehören, wie Schytomyrooblenergo, Kirowohradoblenergo, Riwneoblenergo, Tscherniwzioblenergo und Chersonoblenergo, eine Verlängerung des aktuellen Tarifs um einen Monat vorgeschlagen.

Ab dem 1. Juni wird Zakarpatyeoblenergo die höchsten Stromverteilungstarife unter den regionalen DSOs haben: 365,65 Hrywnja/MWh – für die erste Spannungsklasse und 1.642,93 Hrywnja/MWh – für die zweite. Der niedrigste Tarif gilt für DTEK Kiew Power Grid: 142,91 Hrywnja/MWh bzw. 587,12 Hrywnja/MWh.

Gleichzeitig sagte Energieminister Herman Haluschtschenko, dass die Revision der Stromtarife dazu beitragen wird, das Energiesystem in der neuen Herbst-Winter-Periode wieder in Gang zu bringen.