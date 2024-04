Die Reserven der Ukraine haben einen historischen Rekord erreicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die internationalen Reserven der Ukraine stiegen Ende März um 18 Prozent auf 43,763 Mrd. Dollar. Dies ist ein neuer historischer Rekord, teilte die Nationalbank am Freitag, den 5. April mit.

„Diese Dynamik ist auf ein beträchtliches Volumen (über 9 Milliarden Dollar) an Einnahmen von internationalen Partnern zurückzuführen, die den Nettoverkauf von Devisen durch die Nationalbank und die Schuldentilgung des Landes in Fremdwährung überstiegen“, hieß es in dem Bericht.

Generell wurden im März 9,32 Mrd. $ auf die Devisenkonten des Ministerkabinetts überwiesen, während 363,5 Mio. $ für die Bedienung und Rückzahlung der Staatsschulden gezahlt wurden. Die Ukraine zahlte außerdem 728,5 Mio. $ an den IWF.

Als weitere Faktoren, die das Volumen der Reserven bestimmen, nannte die Nationalbank der Ukraine die Operationen auf dem Devisenmarkt: Im März belief sich der Nettoverkauf von Devisen durch die Regulierungsbehörde auf insgesamt 1,79 Mrd. $, das sind 18,5% mehr als im Vormonat.

Den Bilanzdaten zufolge verkaufte die Nationalbank der Ukraine 1,81 Milliarden Dollar am Devisenmarkt und kaufte 25,9 Millionen Dollar an Reserven.

Die Zentralbank wies auch darauf hin, dass das aktuelle Volumen der Reserven durch die Neubewertung des Wertes von Finanzinstrumenten positiv beeinflusst wurde und um 266,3 Millionen Dollar zunahm.

„Das aktuelle Volumen der internationalen Reserven bietet eine Finanzierung für 5,8 Monate zukünftiger Importe“, erklärte die Regulierungsbehörde.