Resnikow bewertet die Minenfelder der Russen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Verteidigungsminister Olexij Resnikow sagte, dass das ukrainische Militär während der Gegenoffensive manchmal auf 5 feindliche Minen pro Quadratmeter des Territoriums stößt.

„Heute ist die Ukraine das am stärksten verminte Land der Welt. Hunderte von Kilometern Minenfelder, Millionen von Sprengkörpern, in manchen Teilen der Front bis zu fünf Minen pro Quadratmeter. Die russischen Minenfelder sind ein ernsthaftes Hindernis für unsere Truppen, aber nicht unüberwindbar. Wir verfügen über qualifizierte Pioniere und moderne Ausrüstung, aber das ist für eine Front, die sich über Hunderte von Kilometern im Osten und Süden der Ukraine erstreckt, völlig unzureichend“, sagte Resnikow in einem Kommentar gegenüber The Guardian.

Dem Minister zufolge können die riesigen Minenfelder überwunden werden, aber es ist entscheidend, dass die Verbündeten die Vorbereitungen, die einige Länder, darunter Großbritannien, bereits treffen, „ausweiten und beschleunigen“.

Der Publikation zufolge reichte die Zahl der Pioniere der ukrainischen Streitkräfte für einen Durchbruch nicht aus, da die russischen Verteidigungsanlagen entlang der 1.000 km langen Front sehr komplex seien und die Pioniereinheiten unter schwerem Beschuss stünden.

Der Chefarzt des Mechnikov-Krankenhauses im ukrainischen Dnipro sagte, die russischen Verteidigungskräfte seien nicht in der Lage gewesen, durchzubrechen. Sergei Ryzhenko, der Chefarzt des Mechnikov-Krankenhauses in Dnipro, in dem viele der Schwerstverwundeten behandelt werden, sagte, dass er täglich 50 bis 100 Militärangehörige behandelt, wobei Minen nach Artilleriebeschuss die zweithäufigste Ursache für ihre Verletzungen sind.