Resnikow kündigte die Ausweitung der Koalition von Flugzeugen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es macht keinen Sinn, jetzt schon über die Anzahl der Flugzeuge zu diskutieren, aber es wird mehr davon geben, und wir sprechen nur über die Anzahl der Staffeln, sagte der Minister. Mehrere weitere Länder sind bereit, sich der internationalen Ausbildungskoalition für F-16-Kampfflugzeuge anzuschließen. Dies sagte der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow auf einer Pressekonferenz mit dem bulgarischen Verteidigungsminister Todor Tagarev am Dienstag, den 22. August in Odessa.

„Ich möchte daran erinnern, dass sich 11 Länder der so genannten Koalition der Flugzeuge in Vilnius angeschlossen haben. Aber diese Koalition wächst, sie ist offen für neue Mitglieder. Ich weiß mit Sicherheit, dass es mehrere Länder gibt, die dazu bereit sind, es geht nur darum, dass sie bestimmte politische Ermächtigungen von ihren Parlamenten erhalten, die Entscheidung der Regierungen wird sein. Sie wird etwas später bekannt gegeben werden“, sagte er.

Der Minister wies darauf hin, dass der Koalition nicht nur Länder angehören, die über F-16 verfügen, wie z.B. Kanada, sondern dass sie sich auch an der Ausbildung, dem Training und der Infrastruktur beteiligen.

Ihm zufolge macht es keinen Sinn, jetzt schon über die Anzahl der Flugzeuge zu diskutieren.

„Aber ich bin sicher, dass es mehr werden. Das ist bereits die Anzahl der Staffeln“, fügte Resnikow hinzu.

Letzte Woche wurde bekannt, dass ukrainische Piloten in zwei Ländern die F-16 beherrschen. Gleichzeitig zeigten die Ukrainer bei Tests, dass sie in der Lage sind, diese Flugzeuge in vier Monaten zu beherrschen.

Und am Tag zuvor berichtete die Luftwaffe über die Einzelheiten der Ausbildung von Fliegern auf F-16.