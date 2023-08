Richter, der einen Kämpfer der Nationalgarde zu Tode geprügelt hat, bleibt in Haft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Gericht hat die Berufung des Richters Olexij Tandyr abgelehnt, der im Mai einen Soldaten der Nationalgarde an einem Kontrollpunkt in Kiew zu Tode geprügelt hatte. Er wird in Haft bleiben, berichtet Suspilne.

Das Gericht hat dem Einspruch von Tandyrs Anwälten gegen die Maßnahme der Zurückhaltung nicht stattgegeben. Der Verdächtige wird bis zum 26. August in Haft bleiben, ohne das Recht, eine Kaution zu stellen.