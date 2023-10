In Riwne wurde ein Pfandleiher von Psychopharmaka festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Riwne wurden Psychopharmaka für fast zwei Millionen Hrywnja beschlagnahmt. Der Pfandleiher wird festgenommen. Dies berichtet die Polizei der Region Riwne.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Wachen am 25. Oktober einen 20-jährigen Mann in der Dubenskaya Straße angehalten haben. Bei einer oberflächlichen Kontrolle und Untersuchung seines Telefons wurden Fotos von „Punkten“ gefunden, in drei davon wurden Psychopharmaka beschlagnahmt.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Festgenommenen fanden die Gesetzeshüter mehr als anderthalb Kilogramm einer besonders gefährlichen psychotropen Substanz PVP, von der ein Teil in Lesezeichen verpackt war. Darüber hinaus wurden eine elektronische Waage, ein Mobiltelefon, drei Gläser mit halluzinogenen Pilzen sowie weitere materielle Beweismittel im Zusammenhang mit dem Fall beschlagnahmt.

Ein 20-jähriger Einwohner von Riwne, der bereits zuvor wegen des Verkaufs von Drogen in Erscheinung getreten war, wurde festgenommen und in eine vorübergehende Haftanstalt gebracht.

