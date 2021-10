Runder Tisch: 100 Tage Grundstücksmarkt: Was ist los und funktioniert alles perfekt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Was haben die ersten hundert Tage der Öffnung des Grundstücksmarktes gezeigt, mit welchen Problemen die Marktteilnehmer konfrontiert sind und was sich an den bestehenden Verfahren und Regeln ändern könnte.

Am 26. Oktober veranstaltet die Economic Pravda zusammen mit dem Zentrum für angewandte Forschung einen Runden Tisch zu all diesen Themen.

Wann: 26. Oktober. 10:00-11.30

Wo: 49A Ul. Vladimirskaya. InVeria, Halle Süd. Video-Navigation.

Redner:

Tom Peters, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Ukraine

Taras Vysotsky, Erster Stellvertretender Minister für Landwirtschaftspolitik und Ernährung der Ukraine

Mykola Solsky, Vorsitzender des Ausschusses für Agrar- und Bodenpolitik der Werchowna Rada,

Ivan Miroshnichenko, erster stellvertretender Vorsitzender des staatlichen Geo-Kadastre

Inna Bernatska, Ukrainische Notarkammer

Denis Bashlyk, Mitbegründer der Investitionsvereinigung Land Club, Vorsitzender des staatlichen geodätischen Katasters (2019-2020)

Rostislav Sachok, Rechtsanwalt, Leiter der Praxis für Boden- und Agrarrecht von Alekseev, Boyarchukov & Partners.

Andrei Karakuts, Vorsitzender des Zentrums für angewandte Forschung der Public Association

Dmitri Denkov, Chefredakteur der Ekonomicheskaya Pravda

Fragen zur Diskussion:

Ergebnisse einer Umfrage unter Grundstückseigentümern zu ihrem Bewusstsein, Zentrum für angewandte Forschung.

Was lässt sich über die Ergebnisse der ersten 100 Tage der Marktöffnung sagen: eine Bewertung der Ergebnisse, ob sie legitim sind.

Hohe zusätzliche Transaktionskosten für notarielle Dienstleistungen, Geldbewertung durch Experten und Steuern.

Was ist mit dem Verfahren für den Verkauf von Grundstücken für Gartenbau und Gärtnerei sowie von Hausgrundstücken zu tun?

Staatliches Grundbuchamt: Kontrolle der Konzentration von Grundstücken in einer Hand und andere wichtige Fragen.

Finanz- und Kreditmechanismen für den Erwerb von Grundstücken: aktueller Stand, Perspektiven.

Akkreditierung für die Medien auf dem Formular.

Lesen Sie mehr über den Grundstücksmarkt, Preise, Angebote und Tipps im „Grundstücksführer“ der Ekonomitschna Prawda.

Wirtschaftliche Wahrheit