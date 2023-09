Die Russen bauen eine direkte Eisenbahnverbindung mit Mariupol, Wolnowacha und Donezk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Invasoren bauen eine direkte Eisenbahnverbindung mit Mariupol, Wolnowacha und Donezk. Dies berichtete der Berater des Bürgermeisters von Mariupol Petro Andrjuschtschenko.

Ihm zufolge haben sie bereits damit begonnen, die Eisenbahnbrücke in der Nähe des Dorfes auszustatten. Granitnoye über den Fluss Kalmius.

„Wenn dies gelingt, kann die bestehende Strecke Mariupol-Aslanowo-Kaltschik-Wolnowacha in die direkte Kommunikation mit Taganrog und Rostow am Don einbezogen werden“, so Andrjuschtschenko.

Er fügte hinzu, dass dies in der Praxis nicht nur bedeutet, das Problem der militärischen und zivilen Logistik zu lösen, sondern auch die Abhängigkeit von der Eisenbahnverbindung über die Krim-Brücke zu verringern.

Andrjuschtschenko erinnerte daran, dass die Eisenbahnverbindung von Wolonowacha nach Westen über Rozowka – Melitopol zur Krim und nach Norden in Richtung Donezk führt.

Wir erinnern daran, dass die Russen im Hafen von Mariupol Diesellokomotiven in Betrieb genommen haben.