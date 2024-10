Russen bauen Tunnel in der Region Charkiw - Charta

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär beobachtet die Taktik des Feindes seit dem Sommer 2023, als die Russen in Richtung Awdijiwka Gräben und Tunnel angelegt haben.

In Richtung Charkiw bauen die feindlichen Truppen Tunnel, um Logistik bereitzustellen und die Verteidigungsanlagen der Streitkräfte zu untergraben. Dies erklärte der Vertreter des Pressedienstes der Brigade der Nationalgarde der Ukraine Charter Wladimir Degtyarev in der Sendung eines TV-Marathon am Sonntag, den 6. Oktober.

Er stellte fest, dass die Taktik des Feindes nicht neu ist.

„Wir beobachten sie seit dem Sommer 2023, als sie in Richtung Awdijiwka Tunnel gegraben und gebaut haben, sowohl in der Stadtentwicklung, damit es logistische Routen gibt, als auch um längere Tunnel zu bauen, um einige unserer Verteidigungsanlagen zu sprengen“, sagte Degtyarev.

Darüber hinaus setzt das russische Militär aktiv moderne Technologien ein, darunter auch Mittel der elektronischen Kriegsführung, um der ukrainischen Luftaufklärung entgegenzuwirken.

Zuvor wurde berichtet, dass sich in Richtung Charkiw die Fakten über den Einsatz taktischer Flugzeuge durch den Feind gehäuft haben. Insbesondere sind die Russen beim Einsatz von KABs viel aktiver geworden.

Wir möchten daran erinnern, dass die ukrainischen Verteidigungskräfte drei russische Kommandoposten getroffen haben. Dabei wurden Storm Shadow-Raketen und GMLRS-Granaten eingesetzt.