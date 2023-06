Russen beschießen 20 Städte und Dörfer in der Region Saporischschja, Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben in den vergangenen 24 Stunden 20 Städte in der Region Saporischschja beschossen. Dies berichtete Jurij Malaschko, Leiter der örtlichen regionalen Militärverwaltung, am Sonntag, den 18. Juni.

„Die Angreifer haben 20 Städte und Dörfer in der Region angegriffen und 96 Angriffe mit verschiedenen Waffentypen durchgeführt: vier UAV-Angriffe auf Gulyaypol, Volshebnoye, acht Beschüsse aus MLRS auf Stepnoye, Novoivanovka, Novodorovka, 84 Artillerieangriffe auf Gulyaypol, Zheleznodorozhnoye, Orekhov, Kamensky und die umliegenden Dörfer“, – sagte Malashko.

Er wies darauf hin, dass es fünf Berichte über Schäden an Häusern und Autos von Anwohnern gab.

„Leider wurde ein 56-jähriger Mann während des Beschusses von Orekhov verletzt. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht“, fügte der Regionalchef hinzu.

