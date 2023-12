Russen beschossen Kupjansk: zwei Menschen getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Kriegsverbrecher haben am Samstag, den 9. Dezember, Kupjansk in der Region Charkiw mit Artillerie angegriffen. Infolge des Beschusses wurden zwei Menschen getötet, ein weiterer wurde verwundet. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Charkiw (Regionale Militärverwaltung) Oleh Synjehubow in Telegram mit.

„Infolge des feindlichen Beschusses der Stadt Kupjansk wurden zwei Frauen im Alter von 57 und 71 Jahren getötet“, stellte der Beamte fest und fügte hinzu, dass ein 30-jähriger Mann verwundet wurde.

Er fügte hinzu, dass die Angreifer gegen 15.30 Uhr aus der Artillerie zuschlugen.

Der Beschuss beschädigte ein Privathaus, eine Garage, einen Zaun und eine Sommerküche.

Die Strafverfolgungsbehörden arbeiten am Tatort des russischen Kriegsverbrechens.