Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Feind ist jetzt am aktivsten in der Richtung Pokrowskij – er hat dort 51 Angriffe durchgeführt. An der Front kam es in den letzten 24 Stunden zu 132 militärischen Zusammenstößen.

Analysten haben festgestellt, dass die russischen Truppen wahrscheinlich in der Nähe von drei Siedlungen in der Region Donezk einen Vorstoß unternehmen. Dies berichteten DeepState-Analysten am Vorabend des 17. August.

„Der Feind hat Mykolajiwka besetzt und ist auch in der Nähe von Vodyanoye, Novozhelannoye und Zhelannoye vorgerückt“, berichteten die Analysten.

Gleichzeitig drängten die Verteidigungskräfte den Feind bei Otruby zurück.

Zuvor hatte der Generalstab berichtet, dass der Feind jetzt in der Richtung Pokrowskij am aktivsten ist – er hat dort 51 Angriffe durchgeführt. An der Front kam es im Laufe des vergangenen Tages zu 132 militärischen Zusammenstößen.

Wie wir bereits geschrieben haben, haben Kämpfer des Zentrums für Spezialoperationen „A“ des Sicherheitsdienstes der Ukraine mit einer FPV-Drohne einen russischen Hubschrauber Mi-28 über der Region Kursk in der Russischen Föderation abgeschossen.