Die Russen bilden ein weiteres Pseudo-Freiwilligenbataillon - das Nationale Widerstandszentrum

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen verbergen die Mobilisierung unter dem Deckmantel der „Freiwilligenbataillone“ und nutzen dies für die Kriegspropaganda. Dies berichtet das Zentrum für Nationalen Widerstand.

Nach Angaben des Zentrums für Nationalen Widerstand haben die Invasoren begonnen, ein angebliches Freiwilligenbataillon Donezk zu bilden, das in Wirklichkeit aber eine Abordnung von Söldnerunternehmern ist.

„Natürlich sind keine Einwohner von Donezk dabei, die Rekrutierung erfolgt in der Region Krasnodar in Russland. Dieses Bataillon ist der „Kosakenbrigade Terek“ unterstellt, die nichts mit den Kosaken zu tun hat“, heißt es in der Nachricht.

Das Zentrum für Nationalen Widerstand betonte, dass der Kreml wieder einmal „Kosaken“ benutzt, um die Geschichte der Ukraine zu entweihen, um Analogien zu den ukrainischen Kosaken zu ziehen.