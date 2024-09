Russen feuerten auf Cherson: es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Cherson, Roman Mrochko, berichtete zunächst von einem 55-jährigen Opfer, später wurde ein weiteres bekannt.

Russische Truppen haben Cherson beschossen, dabei wurden zwei Männer verletzt. Darüber berichtete der Leiter der GVA Cherson Roman Mrochko auf seinem Telegram-Kanal.

„In einem der Chersoner Krankenhäuser wurde ein 55-jähriger Mann in einem ernsten Zustand eingeliefert. Er geriet im Stadtteil Dneprovsky unter feindlichen Beschuss. In diesem Moment war in dem Auto“, bemerkte der Beamte.

Er fügte hinzu, dass das Opfer explosive und offene Schädel-Hirn-Verletzungen, Hirnprellungen, Schrapnellwunden hat.

Die Militärverwaltung der Stadt Cherson meldete später ein weiteres Opfer.

Wie wir bereits geschrieben haben, haben russische Invasoren am Dienstag, den 27. August, eine Krankenwagenbesatzung in Cherson getroffen, die nach einem weiteren Beschuss auf dem Weg zu einem Einsatz war.