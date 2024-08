Die Russen feuerten auf Isjum in der Region Charkiw, 12 Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Person wurde ins Krankenhaus eingeliefert, 7 erlitten akute Stressreaktionen (darunter vier Kinder: 3, 5, 8 und 16 Jahre alt), zwei hatten leichte Wunden, zwei weitere hatten Schnittwunden an den Gliedmaßen (darunter ein 13-jähriges Kind).

Am Abend des 27. August schlugen Angreifer in Isjum in der Region Charkiw zu, 12 Menschen wurden verletzt, Häuser und eine Bäckerei wurden beschädigt. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow.

Nach vorläufigen Angaben haben die Russen ein Langstrecken-Mehrfachraketenwerfersystem Tornado für den Beschuss verwendet.

Infolge des Beschusses wurden 12 Menschen verletzt, eine Person wurde ins Krankenhaus eingeliefert, sieben von ihnen erlitten eine akute Stressreaktion (darunter vier Kinder: 3, 5, 8 und 16 Jahre alt), zwei Menschen haben leichte Wunden, zwei weitere – Schnittwunden an den Extremitäten (darunter ein 13-jähriges Kind).

Wir werden daran erinnern, dass durch den Beschuss von Bogodukhov im Gebiet Charkiw ein Mann getötet wurde.