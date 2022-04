Russen in Gefangenschaft foltern Priester der Orthodoxen Kirche der Ukraine - Denisov

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das russische Militär hat einen ukrainischen Staatsbürger, Wassyl Vyrozub, den Rektor der Kathedrale der Heiligen Dreifaltigkeit in Odessa, gefangen genommen. Er wurde in eine Strafzelle des Untersuchungsgefängnisses Nr. 2 in der russischen Stadt Stary Oskol gebracht. Dies wurde von der Ombudsfrau Ljudmyla Denissowa berichtet.

Ihr zufolge wird der Priester der Orthodoxen Kirche der Ukraine, der zusammen mit anderen Teilnehmern an der humanitären Mission des Rettungsschiffs Sapphire festgenommen wurde, gefoltert und der „Spionage“ beschuldigt.

„Neben Pater Wassyl Virozub befinden sich etwa 150 weitere ukrainische Soldaten in der Haftanstalt, die ebenfalls von Vertretern der SIZO-Verwaltung gefoltert werden“, so der Ombudsmann weiter.

33.000 Menschen von Mariupol nach Russland gebracht – Denyssowa

Zuvor hatte Denyssowa berichtet, dass der Feind die Besatzung eines weiteren Schiffes in Mariupol gefangen genommen hat – das unter liberianischer Flagge fahrende Trockenfrachtschiff Blue Star-1. die 18 Seeleute, ukrainische Staatsbürger, wurden nach Donezk gebracht…