Die Russen greifen die Ukraine erneut mit Drohnen an

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht zum Montag erneut Angriffsdrohnen auf ukrainisches Gebiet gestartet. In neun Regionen wurde Alarm ausgelöst. Dies meldete die ukrainische Luftwaffe am Montag, den 1. Januar.

Das Militär gab an, dass die Angriffsdrohnen im südlichen Teil der Region Charkiw einen Kurs nach Westen und im nördlichen Teil der Region Dnipropetrowsk einen Kurs nach Süden (Dnipro) eingeschlagen haben.

Überwachungskanäle berichten, dass sich einige der Drohnen in die Region Poltawa bewegen.

Wir erinnern daran, dass in Odessa am späten Abend des Donnerstag, 28. Dezember, während des Luftalarms Explosionen zu hören waren. Es wird berichtet, dass eine der Drohnen ein mehrstöckiges Gebäude getroffen hat, woraufhin dort ein Feuer ausbrach.