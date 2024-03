Russen griffen eine Tankstelle in Nikopol mit Drohnen an, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben am Sonntagmorgen zwei Kamikaze-Drohnen auf die Stadt Nikopol im Gebiet Dnipropetrowsk abgeschossen. Dies berichtete der Leiter der örtlichen regionalen Militärverwaltung Sergey Lyssak am 17. März in Telegram.

„Von einer Tankstelle getroffen. Drei Männer verwundet. 32, 43 und 67 Jahre alt. Die Sanitäter haben ihnen alle notwendige Hilfe zuteil werden lassen“, schrieb er.

Die Ausrüstung der Tankstelle und ein Lastwagen wurden ebenfalls beschädigt.