Russen griffen die Gemeinde Marhanetska mit Kamikaze-Drohnen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Sonntagabend haben russische Aggressoren die Gemeinde Marganetska im Bezirk Nikopol dreimal angegriffen. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk Sergey Lyssak am 21. Januar in Telegram.

„Unheimliche Geräusche von war…. Nach Mitternacht waren sie wieder in der Gemeinde Marganetska zu hören, die in der Region Nikopol liegt. Denn die Russen haben mit schwerer Artillerie zugeschlagen. Dorthin geschickt und zwei Kamikaze-Drohnen“, schrieb er.

Als Folge des Beschusses wurden fünf Privathäuser, zwei Nebengebäude und eine Garage beschädigt, in Marganets – eine Stromleitung. Mehr als 11 Tausend Häuser wurden stromlos gemacht. Die meisten von ihnen bereits mit Licht.

Zuvor wurde bekannt, dass die Russen von der Artillerie auf Kupjansk im Gebiet Charkiw eingeschlagen haben. Dann wurde auf dem Dach eines Wohnhauses eine Granate gefunden, die nicht detoniert war.