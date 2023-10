Russen griffen die Region Cherson mit fünf Flugzeugen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben am Abend des 16. Oktober die Region Cherson von fünf Su-Flugzeugen aus angegriffen. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin, im Telegram.

Nach vorläufigen Informationen feuerten die russischen Angreifer neun gelenkte Luftbomben auf vier Siedlungen des Bezirks Beryslaw.

„Informationen über Verluste und Zerstörungen werden derzeit ermittelt“, fügte Prokudin hinzu.

Wir erinnern uns: Am 15. Oktober warfen die Russen Luftbomben aus Su-34 auf Cherson ab. Als Folge des Angriffs wurde ein weiteres regionales Zentrum stromlos geschaltet, und es kam zu Problemen mit dem Wasser. Heute wurden in Cherson die Reparaturarbeiten abgeschlossen und das Wasser an die Bürger zurückgegeben.