Den ukrainischen Streitkräften ist es gelungen, in der Nähe von Veletenskoye in der Region Cherson vorzurücken und die Insel Nestriga unter ihre Kontrolle zu bringen. Dies gab der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte Olexander Syrskyj am Sonntag, den 28. April, bekannt.

„Weiterhin angespannte Lage im Süden, in den Regionen Saporischschja und Cherson. In Richtung Nowopawlowsk versucht der Feind, in der Gegend von Staromajorskoje vorzurücken, auf Orechiwskoje – in den Gebieten Robotynoje und Verbovoje, auf Cherson – immer noch in der Hoffnung, unsere Truppen aus Krynok herauszuschlagen. Er hat bei keinem von ihnen Erfolg. Außerdem ist es unseren Einheiten in Richtung Cherson gelungen, in das Gebiet von Veletenskoye vorzustoßen und die Kontrolle über die Insel Nestriga zu erlangen.