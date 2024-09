Die Russen haben ein Bergwerk in der Region Donezk beschossen, es gibt Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei der Inspektion der Gebäude wurden zwei Arbeiterinnen tot aufgefunden, ein weiteres Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Russische Truppen haben ein Bergwerk in der Region Donezk beschossen. Zwei Arbeiterinnen des Bergwerks wurden getötet. Dies wurde am 22. September vom Pressedienst des Energieministeriums gemeldet.

Es wird darauf hingewiesen, dass es durch den Beschuss des Minengeländes zu einem Brand kam, die Verbrennungsprodukte gelangten jedoch nicht in die Mine. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich 371 Arbeiter in der Mine, sie wurden alle an die Oberfläche gebracht. Das Feuer wurde gelöscht.

