Russen haben Cherson angegriffen, es gibt ein Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Opfer erlitt eine Explosionsverletzung und eine Schrapnellwunde am Schienbein. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Russische Truppen griffen den Bezirk Dniprovsky in Cherson an. Ein Mann im Café wurde durch den Abwurf von Sprengstoff aus einer Drohne verletzt. Dies wurde am 29. Juli von der regionalen Militärverwaltung von Cherson gemeldet.

Auch in der Regionalen Militärverwaltung wurde über einen weiteren Chersoner berichtet, der infolge der gestrigen feindlichen Angriffe verletzt wurde.

Berichten zufolge warfen die Angreifer am Vortag zur Mittagszeit von einer Drohne aus Sprengstoff auf einen 38-jährigen Mann ab, der sich in der Nähe eines Geschäfts aufhielt. Er wurde heute ins Krankenhaus gebracht.

Der Anwohner erlitt leichte Verletzungen: ein Knalltrauma und eine Schrapnellwunde am Unterschenkel.