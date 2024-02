Die Russen haben einen Raketenangriff auf Bohoduchiw gestartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nacht zum 18. Februar haben russische Truppen einen Raketenangriff auf die Stadt Bohoduchiw in der Region Charkiw gestartet und am Abend des 17. Februar das Dorf Svetlichnoye im Bezirk Bohoduchiwskyj massiv beschossen. Dies wurde vom Büro des Generalstaatsanwalts der Ukraine berichtet.

Es wird festgestellt, dass infolge des feindlichen Angriffs in Bohoduchow Nichtwohngebäude und Autos beschädigt wurden. In den nahegelegenen Wohnhäusern wurden Fenster herausgebrochen. Nach vorläufigen Informationen haben die Russen S-300-Raketen eingesetzt.

Svetlichnoye erhielt etwa 40 Treffer von einem Uragan-Mehrfachraketenwerfersystem. Fünf Privathäuser und zwei zweistöckige Wohnblocks, drei Autos und ein Gebäude des Starostinsky Bezirks wurden beschädigt.

Staatsanwälte sammelten zusammen mit polizeilichen Ermittlern Beweise und dokumentierten die Folgen der bewaffneten Aggression der Russischen Föderation. Voruntersuchungen zum Tatbestand des Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges (Teil 1 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine).

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 17. Februar feindliche Flugzeuge gelenkte Bomben auf Wohngebiete von Kupjansk im Gebiet Charkiw abgeworfen haben. Zwei Zivilisten wurden bei dem Angriff getötet.