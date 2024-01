Russen haben fünf Bewohner der Region Donezk verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Fünf Zivilisten wurden in der Region Donezk durch den Beschuss russischer Aggressoren in den letzten 24 Stunden verletzt. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Vadim Filashkin, am Montag, den 1. Januar, in Telegram.

„Bezirk Bachmut. In Torezka TO wurden drei Menschen verletzt: zwei in Torezk und einer in New York. In Chasovoyarskaya TO beschädigt fünf Privathäuser, fünf Hochhäuser, zwei Industriegebäude“, schrieb er.

Laut Filashkin wurden im Bezirk Pokrovsk zwei weitere Menschen verletzt, darunter ein 9-jähriges Kind. In Pokrowsk wurden durch den Raketeneinschlag 15 Häuser, zwei Gesundheitseinrichtungen, ein Kesselhaus und eine Gasleitung beschädigt.

„Kurakhovska TO unter Beschuss von Hurricanes und Artillerie – in der betroffenen Zone des Stadtzentrums, des privaten Sektors und der Industriezone gibt es einen direkten Treffer auf ein Haus. In Awdijiwka wurde eine Person verwundet. In Grodovska TO wurden 12 Häuser beschädigt, in Novogrodovska TO wurde Galitsynivka beschossen“, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Ihm zufolge wurden in der Gebietskörperschaft Wuhledarska im Bezirk Volnovakha ein Haus in Novoukrainka und landwirtschaftliche Gebäude in Bogoyavlenka beschädigt.

„Bezirk Kramatorsk. Am Abend beschoss der Feind Konstantinovka von Uraganovs aus – fünf Privathäuser, eine Gasleitung und Stromleitungen wurden beschädigt. In Lymanaya beschoss TO Torskoye viermal“, fügte Filashkin hinzu.