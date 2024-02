Russen haben ein Getreidelager in der Region Poltawa angegriffen, ein Teil der Ernte wurde zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Angreifer haben ein Getreidelager in der Region Poltawa angegriffen. Dies berichtete der Leiter der örtlichen regionalen Militärverwaltung Philip Pronin am Samstag, den 3. Februar, in Telegram.

Seinen Angaben zufolge wurde durch einen feindlichen Treffer der gefüllte Getreidespeicher beschädigt. Ein Teil der gelagerten Ernte ging verloren.

„Mit seinen Aktionen bedroht der Feind ständig die Ernährungssicherheit der Ukraine. Spezialisten der regionalen Militärverwaltung werden den Eigentümern helfen, die Dokumente für die Entschädigung der Schäden korrekt zu erstellen“, schrieb Pronin.

Wir werden daran erinnern, dass am späten Abend des 2. Februar der russische Angriff in der Region Poltawa bekannt wurde. Es wurde ein Treffer im Bezirk Myrhorod verzeichnet.

Später meldete die Luftwaffe, dass die Russen 14 „Shaheds“ abgeschossen haben. Die meisten der feindlichen Drohnen konnten abgeschossen werden.