Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden haben die russischen Invasoren ihre Bemühungen in der Region Donezk konzentriert. Dies berichtete der Kommandeur des OSGV Tavria Brigadegeneral Olexander Tarnawskyj am Samstag, den 13. Januar in Telegram.

„Wieder einmal die Aktivierung des Feindes – 59 Kampfhandlungen an einem Tag und 42 Luftangriffe. Gestern konzentrierten die Angreifer ihre Bemühungen auf Donetschyna. Der Feind hat auch 879 Artilleriebeschüsse durchgeführt und den Einsatz verschiedener unbemannter Flugzeuge erheblich verstärkt. Unsere Soldaten haben zuletzt 56 Einheiten zerstört. Außerdem haben die Angreifer eine Buk-M1 SAMs weniger“, schrieb er.

Laut Tarnawskyj haben die Russen gestern auf der Tavricheskiy-Richtung 338 Soldaten und 80 Einheiten an Ausrüstung verloren. Darunter 4 Panzer, 8 BBM, 4 Artilleriesysteme, 2 Luftabwehrmittel, 4 Fahrzeuge, 2 Einheiten von Spezialausrüstung und ein Munitionslager.

Erinnern Sie sich, die Russen haben die Ziele, die sie sich in den letzten Monaten gesetzt hatten, nicht erreicht. Die Offensive der feindlichen Armee ist gescheitert. Dies erklärte der Kommandeur der Bodentruppen der Streitkräfte der Streitkräfte der Ukraine, Generaloberst Olexander Syrskyj.