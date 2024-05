Die Russen haben den nächstgelegenen Vorort von Charkiw zweimal getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Sonntag, am späten Abend, haben russische Truppen den nächstgelegenen Vorort von Charkiw angegriffen, wobei zwei Einschläge verzeichnet wurden.

Quelle: Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, der Leiter der staatlichen Regionalverwaltung von Charkiw, Oleh Syniehubow, im Telegram Details: um 22:40 Uhr berichtete Terechow, dass eine Explosion in Charkiw zu hören war.

