Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Propagandisten prahlten vergeblich mit angeblichen Iskander-Schlägen auf einen Luftwaffenstützpunkt in Kriviy Rih und auf Patriot SAMs bei Yuzhniy.

Russische Invasoren haben zwei Iskander-M-Raketen auf Attrappen militärischer Ausrüstung bei Juschnij in der Region Odessa und in Kriwij Rih abgeschossen. Dies berichtete der Kommandeur der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine Mykola Oleshchuk am Samstag, den 6. Juli in Telegram.

„Demonstration von zwei neuen feindlichen Angriffen Iskander-M, gefilmt von russischen Aufklärungsdrohnen. Der Flugplatz Dolgintsevo und das Gebiet Juschnoje – das Personal der Luftwaffe hat erfolgreich passive Verteidigungsmaßnahmen durchgeführt!

Oleshchuk fügte hinzu, dass der Feind über weniger Iskander verfügt, und die Attrappen werden noch gebracht werden.

Zuvor hatten sich russische Propagandisten mit angeblichen Iskander-Schlägen auf den Luftwaffenstützpunkt in Krywyj Rih und auf Patriot SAMs bei Yuzhny gebrüstet.

Wir erinnern Sie daran, dass die Massenmedien schrieben, dass sich Hunderte von Einheiten angeblich „zerstörter Ausrüstung“ der ukrainischen Streitkräfte als Moulagen entpuppten. In der Ukraine werden billige Attrappen hergestellt, für die die Russen teure ballistische und Marschflugkörper ausgeben.

Ja, es ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie Sperrholzplatten bei einem Angriff auf die gefälschte IRIS-T auseinanderfliegen.